Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag in Grün

14.08.25 09:24 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag in Grün

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,78 EUR 0,56 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 28,30 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 28,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.120 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 19,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit Abgaben von 15,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,51 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,21 Prozent gesteigert.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren verdient

Deutsche Wohnen-Aktie im Plus: Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen profitiert von höheren Mieten

Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Vonovia SE-Aktie

