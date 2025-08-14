DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,65 -0,9%Dow44.985 +0,2%Nas21.595 -0,5%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,24 -1,0%Gold3.342 +0,2%
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Fokus auf Aktienkurs

Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

15.08.25 16:13 Uhr


Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 28,53 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
28,47 EUR -0,27 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 28,53 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,44 EUR. Bei 28,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 767.388 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,60 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
06.08.2025Vonovia SE BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

