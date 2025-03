Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 25,43 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 25,43 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.887.989 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 24,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,21 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls -3,40 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,72 Mrd. EUR gegenüber 1,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

