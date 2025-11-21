Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,03 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 26,03 EUR. Bei 26,11 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.589.272 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Bei 32,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Abschläge von 7,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,58 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 05.11.2025 vor. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,62 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,72 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 19.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

