Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 28,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 28,09 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,87 EUR ein. Bei 27,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 221.403 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 16,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,21 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 2,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

