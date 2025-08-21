Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verbilligt sich am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,89 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 27,89 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 27,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.839 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 17,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,84 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,80 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,10 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

