Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 26,31 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,47 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 651.274 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 22,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 9,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,82 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

