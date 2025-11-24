Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 26,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 26,24 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 499.976 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Bei 32,08 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,26 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,42 Prozent.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 EUR belaufen. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,58 EUR.

Am 05.11.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE ein EPS von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Vonovia SE.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

