Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagvormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,18 EUR zu.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 26,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,24 EUR. Bei 26,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 51.633 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,08 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 22,54 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 05.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,50 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Vonovia SE-Aktie.

