Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Freitagmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 25,99 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 677.387 Vonovia SE-Aktien.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 32,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 23,43 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 7,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,58 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Am 05.11.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,62 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 18.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

