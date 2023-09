Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag mit Verlusten

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 21,89 EUR nach.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 21,89 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 21,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 831.587 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,20 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,24 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,23 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

