Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Vossloh im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 79,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere um 09:00 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 79,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 268 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. 19,92 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,50 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 325,90 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 298,70 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert

Vossloh: Ziele für 2025 bestätigt