Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 78,10 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 78,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 77,70 EUR. Bei 78,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 276 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 21,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 48,34 Prozent sinken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Vossloh-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

