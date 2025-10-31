Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 79,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:35 Uhr 1,7 Prozent auf 79,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Vossloh-Aktie bis auf 80,00 EUR. Bei 78,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8.276 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,47 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 97,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,50 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vossloh wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

