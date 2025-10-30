Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Mittag

Blick auf Vossloh-Kurs

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 79,80 EUR. Bei 81,20 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.660 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,17 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,44 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 24.07.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,53 Prozent gesteigert.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,48 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

