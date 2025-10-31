Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Vossloh zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 15:51 Uhr ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 79,10 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 80,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.511 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 95,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 48,99 Prozent wieder erreichen.
Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,50 EUR für die Vossloh-Aktie.
Am 24.07.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent auf 331,50 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 292,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vossloh-Aktie in Höhe von 3,48 EUR im Jahr 2025 aus.
