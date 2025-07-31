Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 87,30 EUR.

Das Papier von Vossloh konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 87,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 87,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 668 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 8,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 53,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 EUR, nach 1,57 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 331,50 Mio. EUR gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 4,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

