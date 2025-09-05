DAX23.747 +0,6%ESt505.348 +0,6%Top 10 Crypto15,62 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.450 +0,6%Euro1,1731 +0,1%Öl66,83 +1,8%Gold3.616 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag fester

08.09.25 12:06 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag fester

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 86,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
85,60 EUR -1,40 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:35 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 86,80 EUR. Bei 87,20 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.095 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 9,56 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 115,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 EUR je Vossloh-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vossloh-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

