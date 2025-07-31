Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Montagnachmittag südwärts

Vossloh im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 86,50 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 86,50 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 85,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.429 Vossloh-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 95,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 9,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 53,35 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 1,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 331,50 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vossloh rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Vossloh-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

