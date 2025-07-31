Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vossloh. Im XETRA-Handel gewannen die Vossloh-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 88,60 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,90 EUR. Zuletzt wechselten 6.073 Vossloh-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 7,34 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR am 19.11.2024. Abschläge von 54,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je Vossloh-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,00 EUR.
Am 24.07.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 331,50 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 292,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Vossloh-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,66 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Vossloh AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
