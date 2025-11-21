Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 67,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,6 Prozent auf 67,30 EUR. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 66,60 EUR. Bei 66,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.997 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 95,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 40,45 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 66,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,75 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 30.10.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,62 EUR gegenüber 0,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 325,90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 298,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

