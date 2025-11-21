Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 67,40 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 67,40 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Vossloh-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,60 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,90 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.454 Stück gehandelt.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 41,10 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 39,99 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,75 EUR.

Am 30.10.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 präsentieren.

