DAX23.502 +1,5%Est505.624 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.069 +2,2%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Kursentwicklung im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

20.11.25 16:08 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 69,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
69,00 EUR -0,80 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vossloh-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 69,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 68,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,90 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.500 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Gewinne von 37,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 40,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 41,55 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 84,75 EUR an.

Vossloh gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Vossloh HoldWarburg Research
30.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen