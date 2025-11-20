Vossloh Aktie News: Vossloh wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 69,20 EUR.

Die Vossloh-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 69,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vossloh-Aktie bis auf 68,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,90 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.500 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 95,10 EUR. Gewinne von 37,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 40,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 41,55 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 84,75 EUR an.

Vossloh gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

