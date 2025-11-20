Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag gesucht
Die Aktie von Vossloh zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 69,70 EUR.
Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 69,70 EUR. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 69,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.954 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,44 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,45 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 72,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 84,75 EUR angegeben.
Am 30.10.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Vossloh am 12.03.2026 vorlegen.
