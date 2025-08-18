Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Freitagnachmittag

Vossloh im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 0,3 Prozent auf 89,10 EUR.

Das Papier von Vossloh legte um 15:47 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 0,3 Prozent auf 89,10 EUR. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 89,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 152 Stück.

Bei 95,10 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2024 auf bis zu 40,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,21 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vossloh einen Umsatz von 292,00 Mio. EUR eingefahren.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

