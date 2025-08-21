Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt sprang die Vossloh-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 89,10 EUR zu.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 89,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 89,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. 6,73 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 120,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 85,00 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vossloh am 24.07.2025. Es stand ein EPS von 1,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 331,50 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 292,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2026 4,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

