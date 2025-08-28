DAX23.950 -0,4%ESt505.371 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Fokus auf Aktienkurs

Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Vossloh

29.08.25 12:05 Uhr
Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Vossloh

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 85,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
85,40 EUR -1,50 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Vossloh befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 85,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 85,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,90 EUR. Zuletzt wechselten 4.931 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. Gewinne von 11,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 52,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Q2 zeigt steigende Dynamik

Was Analysten von der Vossloh-Aktie erwarten

Vossloh-Aktie mit Abgaben: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vossloh

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vossloh

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Nachrichten zu Vossloh AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vossloh AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen