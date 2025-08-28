Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Vossloh

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 85,20 EUR ab.

Das Papier von Vossloh befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 85,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 85,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,90 EUR. Zuletzt wechselten 4.931 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. Gewinne von 11,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 52,64 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 331,50 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

