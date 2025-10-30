DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,43 +0,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.865 +1,1%Euro1,1616 +0,1%Öl64,32 -0,9%Gold3.964 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T PayPal A14R7U SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

VW-Konzern fährt wegen Porsche-Schwenk Milliardenverlust ein

30.10.25 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,85 EUR -0,06 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,64 EUR 0,39 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
92,18 EUR 0,28 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Konzern hat die schwierige Lage in der Branche und bei seiner Sportwagentochter Porsche AG (Porsche vz) im dritten Quartal voll zu spüren bekommen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,07 Milliarden Euro, wie das DAX-Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte VW (Volkswagen (VW) vz) nach Steuern noch einen Gewinn von 1,56 Milliarden Euro erzielt.

Wer­bung

VW hatte bereits im September die eigenen Prognosen gesenkt und dabei mitgeteilt, der Umbau bei der einstigen Ertragsperle Porsche belaste den Konzern mit 5,1 Milliarden Euro, unter anderem wegen einer Abschreibung auf den Firmenwert der Stuttgarter. Dabei lief es im dritten Quartal im Tagesgeschäft bei VW sogar etwas besser, der Umsatz kletterte unerwartet um 2,3 Prozent auf 80,3 Milliarden Euro. Auch beim Mittelzufluss aus dem Fahrzeuggeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - blieb mit 3,15 Milliarden Euro Netto-Cashflow etwas mehr übrig. Den im September gesenkten Jahresausblick bestätigte das Management./men/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen