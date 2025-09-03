Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Donnerstagabend in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walmart zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walmart legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 100,85 USD.

Die Walmart-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 100,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walmart-Aktie bisher bei 101,35 USD. Bei 100,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.170.856 Walmart-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,31 USD ab. Der aktuelle Kurs der Walmart-Aktie ist somit 24,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,80 USD aus.

Walmart gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

