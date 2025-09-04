Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart büßt am Nachmittag ein

So bewegt sich Walmart

Die Aktie von Walmart gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 100,44 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walmart nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 100,44 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Walmart-Aktie bis auf 100,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 100,94 USD. Zuletzt wechselten 352.278 Walmart-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 105,23 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walmart-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 76,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Walmart-Aktie wird bei 113,80 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 177,40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walmart einen Umsatz von 169,34 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 24.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

