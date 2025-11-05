Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit Einbußen

Walmart im Blick

Die Aktie von Walmart gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walmart-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 101,25 USD abwärts.

Das Papier von Walmart befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 101,25 USD ab. Die Walmart-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,87 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,74 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 343.076 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,20 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Walmart-Aktie damit 26,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Walmart seine Aktionäre 2025 mit 0,830 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,931 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,00 USD aus.

Walmart ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 24.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walmart-Aktie in Höhe von 2,61 USD im Jahr 2026 aus.

