Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walmart. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Walmart-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 101,55 USD.

Bei der Walmart-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 101,55 USD. Im Tageshoch stieg die Walmart-Aktie bis auf 102,61 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walmart-Aktie bei 101,49 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,02 USD. Zuletzt wechselten via New York 348.731 Walmart-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,55 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walmart-Aktie 7,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,00 USD je Walmart-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 177,40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 169,34 Mrd. USD umgesetzt.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Walmart möglicherweise am 24.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walmart-Aktie

Walmart-Aktie: Was Analysten von Walmart erwarten

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze