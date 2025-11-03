Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart verzeichnet am Montagabend kaum Ausschläge

Blick auf Walmart-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Walmart. Mit einem Wert von 101,19 USD bewegte sich die Walmart-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Walmart-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 101,19 USD. Die Walmart-Aktie legte bis auf 101,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Walmart-Aktie bis auf 100,40 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 952.037 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Walmart-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,931 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,00 USD für die Walmart-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walmart am 21.08.2025 vor. Walmart hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 177,40 Mrd. USD gegenüber 169,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 20.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Walmart veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Walmart rechnen Experten am 24.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,61 USD je Aktie in den Walmart-Büchern.

