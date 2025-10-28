DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 -0,1%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.449 +0,5%Euro 1,1632 -0,2%Öl 64,54 +0,1%Gold 3.993 +1,3%
Walmart Aktie

88,72 EUR +0,11 EUR +0,12 %
FSE
103,08 USD -0,08 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 714,71 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853

ISIN US9311421039

Symbol WMT

RBC Capital Markets

Walmart Outperform

08:01 Uhr
Walmart Outperform
Walmart
88,72 EUR 0,11 EUR 0,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 106 auf 116 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. An der Einschätzung des Konsumklimas durch den Handelskonzern habe sich seit der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal nichts geändert, schrieb Analyst Steven Shemesh nach einigen Investorenveranstaltungen. Er verschob seine Bewertungsbasis für das Kursziel aber etwas weiter in die Zukunft./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 21:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Outperform

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 116,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 103,17		 Abst. Kursziel*:
12,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 103,08		 Abst. Kursziel aktuell:
12,53%
Analyst Name:
Steven Shemesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 120,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

08:01 Walmart Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Walmart Buy UBS AG
08.09.25 Walmart Outperform Bernstein Research
05.09.25 Walmart Buy UBS AG
mehr Analysen

