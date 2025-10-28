Walmart Aktie
Marktkap. 714,71 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 106 auf 116 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. An der Einschätzung des Konsumklimas durch den Handelskonzern habe sich seit der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal nichts geändert, schrieb Analyst Steven Shemesh nach einigen Investorenveranstaltungen. Er verschob seine Bewertungsbasis für das Kursziel aber etwas weiter in die Zukunft./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 21:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
