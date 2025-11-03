Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Walmart-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walmart. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 100,83 USD.

Die Walmart-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 100,83 USD. Die Abwärtsbewegung der Walmart-Aktie ging bis auf 100,67 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 100,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 343.215 Walmart-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,55 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 7,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walmart-Aktie 20,65 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,931 USD. Im Vorjahr erhielten Walmart-Aktionäre 0,830 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.

Walmart veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 177,40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Walmart dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Walmart.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walmart einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

