Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend gefragt

04.11.25 20:23 Uhr
Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Abend gefragt

Die Aktie von Walmart gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Walmart-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Walmart-Papiere um 20:08 Uhr 0,5 Prozent. Die Walmart-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,61 USD an. Bei 102,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 995.331 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 109,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 6,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 21,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Walmart-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,830 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,931 USD belaufen. Analysten bewerten die Walmart-Aktie im Durchschnitt mit 118,00 USD.

Am 21.08.2025 legte Walmart die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walmart im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 24.11.2026.

In der Walmart-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

