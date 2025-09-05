Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart tendiert am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walmart gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 101,32 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Walmart-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 101,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walmart-Aktie bei 101,32 USD. Bei 100,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 281.180 Walmart-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 105,23 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walmart-Aktie liegt somit 3,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,830 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,931 USD je Walmart-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 169,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,40 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Walmart dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

