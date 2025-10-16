Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Walmart

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walmart. Zuletzt ging es für die Walmart-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 108,53 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 108,53 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walmart-Aktie bisher bei 107,68 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 109,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 357.058 Walmart-Aktien.

Bei 109,55 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walmart-Aktie somit 0,93 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walmart-Aktie mit einem Verlust von 26,29 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Walmart-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,931 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walmart 0,830 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 USD für die Walmart-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walmart am 21.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walmart 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 177,40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Walmart-Anleger Experten zufolge am 24.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Walmart-Aktie.

