Walmart Aktie News: Dow Jones Aktie Walmart am Mittwochabend nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von Walmart.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Walmart-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 96,06 USD. Im Tageshoch stieg die Walmart-Aktie bis auf 96,31 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walmart-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,61 USD aus. Bei 95,96 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 722.972 Walmart-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,23 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walmart-Aktie. Bei 75,67 USD fiel das Papier am 30.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walmart-Aktie derzeit noch 21,23 Prozent Luft nach unten.

Walmart-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,830 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,931 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,80 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Walmart am 21.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walmart 0,56 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walmart in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177,40 Mrd. USD im Vergleich zu 169,34 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Walmart am 20.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 24.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walmart ein EPS in Höhe von 2,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

