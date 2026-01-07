Wandelschuldverschreibungen

MTU Aero Engines will mit einer neuen Wandelanleihe ausreichend Geld einsammeln, um einen ausstehenden Schuldtitel vorzeitig abzulösen, der im nächsten Jahr fällig wird.

Der Triebwerksspezialist MTU kündigte die Ausgabe nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro an. Zugleich bot er Investoren der Wandelschuldverschreibung 2027 an, ihre Schuldtitel für den kompletten Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro zurückzukaufen - zu einem anfänglichen Kaufpreis von 118,30 Prozent des Nennbetrags. Hinzu kommen ausstehende Zinsen .

