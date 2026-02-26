DAX25.320 +0,1%Est506.144 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -2,4%Nas22.706 -0,8%Bitcoin55.872 -2,3%Euro1,1819 +0,2%Öl72,52 +2,3%Gold5.237 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/Kreise: VW-Konzern könnte mit Everllence-Verkauf mehr einnehmen

27.02.26 16:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
101,05 EUR -0,60 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(technische Wiederholung)

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern könnte laut Kreisen beim Verkauf seiner Schiffs- und Dieselgroßmotorentochter Everllence einen höheren Preis einstreichen als bisher spekuliert. Die Finanzinvestoren Blackstone und Brookfield (Brookfield Asset Management) seien unter den Bietern der nächsten Runde für einen Mehrheitsanteil an der ehemals unter dem Namen MAN Energy Solutions bekannten Firma, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Die Beteiligungsgesellschaften hätten neue Angebote in Höhe von mindestens 8 Milliarden Euro abgegeben. Bisher war in Medienberichten etwa im "Manager Magazin" die Rede von einer Bewertung von mehr als 6 Milliarden Euro gewesen. Ebenfalls weiter im Rennen seien die Finanzinvestoren Advent, Bain, EQT und CVC. Alle Genannten sowie VW hätten einen Kommentar zu den Informationen abgelehnt, hieß es.

Wer­bung

Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hatte vor mehreren Jahren schon einmal versucht, die Tochter an einen anderen Eigner zu geben, den Wolfsburgern kam aber unter anderem die Corona-Krise in die Quere. Everllence baut unter anderem Kraftwerksturbinen und schwere Schiffsdieselmotoren, in der Pandemie erlahmte jedoch mit dem weltweiten Handel auch der Schiffbau. Der VW-Konzern führt das Geschäft von Everllence im Konzernbereich Power Engineering, der 2024 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 335 Millionen Euro erzielte.

Volkswagen steht unter Druck von Investoren, das Geld zusammenzuhalten und Randbereiche abzustoßen, die nicht zum Kerngeschäft gehören./men/jsl/jha/he

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Blackstone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Blackstone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen