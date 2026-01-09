DAX25.398 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +2,0%Nas23.757 +0,4%Bitcoin78.810 +0,9%Euro1,1676 +0,4%Öl63,36 +0,5%Gold4.616 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
+30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus +30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus
Lockheed Martin - Steigende Defense-Etats sorgen für starke Aussichten Lockheed Martin - Steigende Defense-Etats sorgen für starke Aussichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

XETRA-SCHLUSS/DAX startet mit neuem Allzeithoch in die Woche

12.01.26 17:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
97,20 EUR 3,08 EUR 3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Douglas AG
11,86 EUR 0,06 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,56 EUR 0,80 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
50,64 EUR 1,50 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,75 EUR -0,07 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
66,58 EUR 2,05 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.900,50 EUR 8,50 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
93,25 EUR 10,25 EUR 12,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
9,27 EUR -0,14 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
25,19 EUR 0,30 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 25.405 Punkte, bei 25.421 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Es war bereits das fünfte in diesem Jahr. Für etwas Unterstützung sorgte der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone. Er stieg im Januar auf minus 1,8 von minus 6,2, erwartet worden war lediglich eine leichte Besserung auf minus 4,9. "Nach den deutschen Daten zu den Aufträgen und zur Industrieproduktion zeigt nun auch der Sentix, dass die Konjunktur anzieht", so ein Marktteilnehmer. Entwarnung kann aber noch keine gegeben werden.

Wer­bung

Dass die US-Regierung eine erneute Attacke auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank gestartet hat, wurde ignoriert, wie sonst auch alle geopolitischen Krisen. Die Fed hat nach Angaben ihres Chefs Jerome Powell eine Vorladung vom US-Justizministerium erhalten. Dabei gehe es um den 2,5 Milliarden Dollar teuren Umbau der Fed-Zentrale in Washington. Powell bezeichnete die Maßnahme allerdings als Vorwand.

Die Anleger setzen vermutlich auf einen guten Verlauf der beginnenden Berichtssaison für das vierte Quartal. Die Deutsche Bank erwartet, dass die im S&P-500 gelisteten Unternehmen in der gerade startenden Berichtssaison für das vierte Quartal die Gewinne um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern werden. Dies impliziere ein Überbieten der Konsenserwartungen um 5,5 Prozentpunkte. Im historischen Schnitt werden die Markterwartungen um 4,9 Prozentpunkte geschlagen. Sollte die Deutsche Bank mit ihrer optimistischen Einschätzung Recht behalten, ist eine schärfere Korrektur an den Börsen aktuell unwahrscheinlich.

Für Fresenius Medical Care (FMC) ging es um 2,9 Prozent nach oben. Treiber dürfte das beschleunigte Aktienrückkaufprogramm des Dialyseanbieters gewesen sein. Die zweite Tranche von 415 Millionen Euro soll nun bis Mai 2026 abgeschlossen sein, was deutlich vor der ursprünglichen Analysten-Annahme von Mitte 2027 liegt, so MWB. Die schnellere Durchführung führe zu einer früheren Reduzierung der Aktienanzahl, was einen Rückgang der ausstehenden Aktien um nahezu 10 Prozent impliziere und die Steigerung des Gewinns je Aktie auf 2026 vorziehe. Fresenius gewannen 3 Prozent.

Wer­bung

Konsumwerte waren in der Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr gesucht. So ging es für die Aktie von Beiersdorf um 3,1 Prozent nach oben, Douglas gewannen 1,5 Prozent oder Zalando 1,0 Prozent.

TKMS setzten die jüngste Rally fort und gewannen 12,4 Prozent. Der Rüstungskonzern hat vor wenigen Tagen ein Gebot für German Naval Yards Kiel (GNYK) abgeben. Die Analysten von MWB stufen dies als positiv für die Aktie ein. Renk gewannen 3,2 Prozent, für Rheinmetall ging es nach dem jüngsten Kurssprint dagegen 0,5 Prozent nach unten.

Tui fielen um 0,7 Prozent und Lufthansa um 1 Prozent. "Das ist die Furcht vor einer Eskalation im Iran", so ein Marktteilnehmer. Noch zeigten sich die Ölpreise zwar ruhig, das könne sich aber schnell ändern, meint er. Für Gold ging es angesichts der Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank um 2,4 Prozent nach oben.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.405,34 +0,6% +3,1%

DAX-Future 25.545,00 +0,5% +2,7%

XDAX 25.416,06 +0,6% +2,8%

MDAX 32.320,50 +0,5% +5,1%

TecDAX 3.837,50 +0,5% +5,5%

SDAX 18.190,77 +0,4% +5,5%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,19 +24

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:01Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
06.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:01Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
06.01.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
06.01.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen