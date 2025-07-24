DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto16,02 -1,0%Dow44.780 -0,4%Nas21.088 -0,4%Bitcoin97.089 -1,0%Euro1,1609 -0,4%Öl67,51 +0,7%Gold3.339 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich wenig bewegt -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt
Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

XETRA-SCHLUSS/DAX tritt auf der Stelle - CTS Eventim brechen ein

21.08.25 17:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ad pepper media International N.V.
3,92 EUR 0,54 EUR 15,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
100,70 EUR -1,75 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CTS Eventim
83,00 EUR -15,80 EUR -15,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
45,48 EUR 0,70 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
83,70 EUR 3,60 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
57,88 EUR 2,05 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.610,00 EUR 47,50 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Im Umfeld des Treffens von Notenbankern und Ökonomen in Jackson Hole herrschte Zurückhaltung. Im Fokus steht die Rede von US-Notenbankchef Powell am Freitag. Börsianer erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinskurs. Die Frage ist, ob seine Aussagen in Richtung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September zu interpretieren sind oder ob er sich alle Türen offen lässt. Zuletzt hatte die Erwartung einer Zinssenkung den Aktien weltweit Auftrieb gegeben.

Wer­bung

Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 24.293 Punkte. Im MDAX der größeren Nebenwerte brach der Kurs von CTS Eventim um fast 17 Prozent ein. Der Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter verfehlte im zweiten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen, bestätigte aber die Ziele für das Gesamtjahr.

Etwas stützend wirkten in der Breite am Nachmittag teils klar besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus den USA. Die Zinssenkungswahrscheinlichkeit fiel nach den Daten von rund 83 auf 73 Prozent. Auch zuvor bereits gemeldete Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone enthielten Positives. Besonders im verarbeitenden Gewerbe habe sich die Stimmung verbessert, kommentierten die Ökonomen der Commerzbank.

"CTS hat im zweiten Quartal überraschend deutlich an Momentum verloren", meinte ein Marktteilnehmer zu den Geschäftszahlen und dem Kursdebakel der Aktie. Vor allem die Ertragsseite habe die Erwartungen klar verfehlt. Das bereinigte operative Ergebnis ging um 8,9 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zurück.

Wer­bung

Im DAX gaben Beiersdorf um 2,1 Prozent nach. Teilnehmer verwiesen auf schwache Zahlen des Wettbewerbers Estée Lauder am Vortag, denen nun auch noch schwache Zahlen des US-Kosmetikunternehmens Coty gefolgt seien.

Rüstungsaktien konnten sich nach dem jüngsten Schwächefall im Zusammenhang mit den diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs erholen: Rheinmetall rückten um 3,3 Prozent vor und waren DAX-Tagessieger. Im MDAX stiegen Hensoldt um 4,0 und Renk um 2,5 Prozent.

Positiv für Gerresheimer wertete ein Marktteilnehmer, dass der als aktivistischer Investor geltende Active Ownership mit 5,31 Prozent direkt und über weitere 1,88 Prozent indirekt eingestiegen ist. Der Kurs zog um 2,5 Prozent an.

Wer­bung

In der vierten Reihe verteuerten sich Ad Pepper Media um gut 11 Prozent. Das Online-Marketing-Unternehmen hatte starke Quartalszahlen berichtet.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.293,34 +0,1% +21,9%

DAX-Future 24.339,00 -0,0% +20,0%

XDAX 24.294,84 -0,0% +22,4%

MDAX 30.677,61 -0,6% +20,7%

TecDAX 3.755,17 -0,0% +9,9%

SDAX 17.018,09 +0,0% +24,1%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,07 -32

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 18 22 0 1.459,5 39,4 3.154,8 44,8

MDAX 19 30 1 319,3 20,8 520,0 22,0

TecDAX 13 16 1 299,0 11,2 748,4 14,1

SDAX 33 33 4 50,8 5,6 103,0 8,9

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 11:46 ET (15:46 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ad pepper media International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ad pepper media International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
10:21CTS Eventim BuyUBS AG
10:21CTS Eventim AddBaader Bank
10:06CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11CTS Eventim OutperformBernstein Research
09:11CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:21CTS Eventim BuyUBS AG
10:21CTS Eventim AddBaader Bank
10:06CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11CTS Eventim OutperformBernstein Research
09:11CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
24.05.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen