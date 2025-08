XETRA-SCHLUSS/Uneinheitlich - Beiersdorf, Bayer und Zalando knicken ein

DOW JONES--Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch noch etwas fortgesetzt. Der DAX konnte sich mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent auf 23.924 Punkte nur noch gut behaupten, nachdem am Vormittag noch fast die 24.000er Marke erreicht hatte. Abgestraft wurden die enttäuschenden Zwischenberichte von Beiersdorf, Bayer und Zalando, die um bis zu rund 10 Prozent absackten. Insgesamt war die Entwicklung bei den Einzelwerten aber sehr uneinheitlich. Während Autotitel, Versicherer und auch Immobilienwerte weiter zulegten und Deutsche Bank sogar ein neues Jahreshoch markierten, gaben Pharmatitel und Halbleiteraktien deutlich nach. Der TecDAX schloss 0,7 Prozent im Minus.

Ein Belastungsfaktor waren weiterhin die Zölle. US-Präsident Trump drohte nun in einem Interview wieder mit Zöllen von bis zu 250 Prozent auf die Einfuhr von Pharmaprodukten und auch mit höheren Zöllen auf Halbleiterimporte. Bei den Pharmatiteln verloren Merck 2,2 Prozent und Fresenius Medical Care weitere rund 5 Prozent, Bayer schlossen fast 10 Prozent im Minus, zusätzlich gedrückt von neuen Unternehmenszahlen. Bei den Halbleiteraktien schlossen Infineon mit einem Minus von 2,8 Prozent und Aixtron 3,7 Prozent niedriger. Dagegen stiegen Allianz um 1,5 Prozent, Munich Re um 1,6 Prozent, BMW um 1,2 Prozent und Porsche um 2 Prozent. Deutsche Bank gewannen 2,6 Prozent und unterstrichen damit die Ambitionen auf einen Aufstieg in den Euro-Stoxx-50.

Vonovia vorn

Vonovia stellten den Tagessieger im DAX. Der Kurs stieg um 3,5 Prozent und schob auch die anderen Immoblientitel wie LEG (+1,7%), TAG Immobilien (+3,5%) oder Grand Citiy Properties (+2,4%) nach oben. Vonovia hat die Jahresprognose für den Vorsteuergewinn angehoben und sieht den operativen Gewinn nun am oberen Ende der Zielspanne, nachdem der Wohnimmobilienkonzern die beiden Gewinnkennziffern im ersten Halbjahr deutlich gesteigert hat.

Nach einem erneut wachstumsstarken Quartal ist auch Siemens Energy mit Blick auf die eigenen Jahresziele optimistisch. "Die im zweiten Quartal angehobene Prognose wird erfüllt", sagte der Vorstandschef des Energietechnikriesen, Christian Bruch, und weiter: "Aktuell bewegen wir uns am oberen Ende des Zielkorridors." Nach einer schwachen Eröffnung schloss der Titel 1 Prozent im Plus.

In der zweiten Reihe verloren Kontron 7,2 Prozent. Die Anhebung des Ausblicks sei schon erwartet worden, hieß es. Außerdem liege die Aktie seit Jahresbeginn über 40 Prozent im Plus. Schaeffler fielen um 6,4 Prozent. Der Automobilzulieferer verfehlte mit seinem bereinigten Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen. Das enttäusche besonders, nachdem die Konkurrenz positivere Ergebnisse vorgelegt habe, so die Jefferies-Analysten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.924,36 +0,3% +19,8%

DAX-Future 23.975,00 +0,1% +18,0%

XDAX 23.909,27 +0,1% +20,3%

MDAX 30.963,77 +0,5% +20,5%

TecDAX 3.771,99 -0,7% +11,2%

SDAX 17.020,72 -1,0% +25,3%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,05 -36

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 24 16 0 4.016,3 66,2 3.462,9 58,1

MDAX 27 20 3 468,3 22,2 520,7 21,8

TecDAX 10 20 0 758,4 16,4 814,9 17,6

SDAX 27 39 3 k.A. k.A. k.A k.A.

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)