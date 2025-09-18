DAX23.754 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,41 -0,9%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1761 -0,2%Öl67,05 -0,7%Gold3.654 +0,3%
So bewegt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer legt am Vormittag zu

19.09.25 09:27 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer legt am Vormittag zu

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,75 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,74 EUR 0,12 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 27,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 27,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,61 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 39.244 Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,88 EUR an.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie dennoch fester: S&P senkt Ausblick für Rating des Konzerns

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Bayer-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Bayer-Aktie

