DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.066 +1,3%Nas22.023 +0,6%Bitcoin97.596 +0,2%Euro1,1739 +0,3%Öl66,34 -1,9%Gold3.635 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
JETZT LIVE mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow JETZT LIVE mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow
US-Präsident erhöht den Druck: Donald Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien US-Präsident erhöht den Druck: Donald Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/Unspektakuläre EZB-Sitzung liefert DAX kaum Impulse

11.09.25 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
208,80 EUR 6,40 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
20,26 EUR -0,94 EUR -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
219,75 EUR -2,60 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
94,32 EUR -0,16 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.703,7 PKT 70,7 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Mit einem leichten Aufschlag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 23.704 Punkte. Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) fiel wie erwartet aus - die Leitzinsen wurden bestätigt und auch die Projektionen beinhalteten keine Aufreger. Interessant war für LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch vor allem die Einschätzung, die EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Inflation gab. Dass der Desinflationsprozess im Euroraum vorbei sei, sei ein vergleichsweise starkes Signal. Nun müsse sich die Datenlage schon deutlich ändern, wenn es noch eine Zinssenkung geben soll.

Wer­bung

Letztlich wollte die EZB die Märkte darauf einstimmen, dass das aktuelle Zinsniveau bis auf Weiteres angemessen sei. Dass Lagarde zu Frankreich nicht viel sagen mochte, blieb für Niklasch eine Randnotiz. Bestimmt verfolge die EZB die Lage sehr genau und Lagarde vielleicht von allen am genauesten. Insgesamt stehe die EZB in wichtigen Fragen an der Seitenlinie, bereit einzugreifen, aber froh, es nicht tun zu müssen. Nach einem impulsarmen Geschäft zeigten sich die Anleihen kaum verändert, während der Euro leicht auf 1,1736 Dollar zulegte.

Die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz wiesen für die Jefferies-Analysten darauf hin, dass eine mögliche Verlangsamung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien ansteht. In einem Artikel von "Recharge" hieß es, dass Merz angedeutet habe, Deutschland könnte den Ausbau der erneuerbaren Energien verlangsamen. An der Börse ging es für Werte wie Siemens Energy um 1,1 Prozent und Nordex um 5,9 Prozent nach unten.

Nach dem Abverkauf in SAP am Vortag ging es für das DAX-Schwergewicht um weitere 1,7 Prozent abwärts. Positiv zum europäischen Zementmarkt äußerten sich die Analysten von JP Morgan. Heidelberg Materials (+2,5%) blieben dabei der "Top Pick" und stünden weiter auf der "Analyst Focus List".

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.703,65 +0,3% +18,7%

DAX-Future 23.725,00 +0,5% +16,4%

XDAX 23.713,59 +0,5% +19,0%

MDAX 30.146,41 -0,0% +17,8%

TecDAX 3.567,30 -0,9% +5,4%

SDAX 16.536,09 +0,0% +20,6%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,12 -9

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen