XETRA-SCHLUSS/Unspektakuläre EZB-Sitzung liefert DAX kaum Impulse
DOW JONES--Mit einem leichten Aufschlag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Der DAX legte um 0,3 Prozent auf 23.704 Punkte. Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) fiel wie erwartet aus - die Leitzinsen wurden bestätigt und auch die Projektionen beinhalteten keine Aufreger. Interessant war für LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch vor allem die Einschätzung, die EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Inflation gab. Dass der Desinflationsprozess im Euroraum vorbei sei, sei ein vergleichsweise starkes Signal. Nun müsse sich die Datenlage schon deutlich ändern, wenn es noch eine Zinssenkung geben soll.
Letztlich wollte die EZB die Märkte darauf einstimmen, dass das aktuelle Zinsniveau bis auf Weiteres angemessen sei. Dass Lagarde zu Frankreich nicht viel sagen mochte, blieb für Niklasch eine Randnotiz. Bestimmt verfolge die EZB die Lage sehr genau und Lagarde vielleicht von allen am genauesten. Insgesamt stehe die EZB in wichtigen Fragen an der Seitenlinie, bereit einzugreifen, aber froh, es nicht tun zu müssen. Nach einem impulsarmen Geschäft zeigten sich die Anleihen kaum verändert, während der Euro leicht auf 1,1736 Dollar zulegte.
Die jüngsten Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz wiesen für die Jefferies-Analysten darauf hin, dass eine mögliche Verlangsamung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien ansteht. In einem Artikel von "Recharge" hieß es, dass Merz angedeutet habe, Deutschland könnte den Ausbau der erneuerbaren Energien verlangsamen. An der Börse ging es für Werte wie Siemens Energy um 1,1 Prozent und Nordex um 5,9 Prozent nach unten.
Nach dem Abverkauf in SAP am Vortag ging es für das DAX-Schwergewicht um weitere 1,7 Prozent abwärts. Positiv zum europäischen Zementmarkt äußerten sich die Analysten von JP Morgan. Heidelberg Materials (+2,5%) blieben dabei der "Top Pick" und stünden weiter auf der "Analyst Focus List".
INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD
DAX 23.703,65 +0,3% +18,7%
DAX-Future 23.725,00 +0,5% +16,4%
XDAX 23.713,59 +0,5% +19,0%
MDAX 30.146,41 -0,0% +17,8%
TecDAX 3.567,30 -0,9% +5,4%
SDAX 16.536,09 +0,0% +20,6%
zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 129,12 -9
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag
September 11, 2025 11:55 ET (15:55 GMT)
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
