Zalando Aktie News: Zalando verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 25,05 EUR ab.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 25,05 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,04 EUR nach. Bei 25,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 430.609 Aktien.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,00 Prozent. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,09 EUR an.

Am 06.05.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

