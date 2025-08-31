Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Montagnachmittag vor

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 23,84 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,84 EUR zu. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 24,33 EUR zu. Bei 24,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 342.620 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 40,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 12,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,34 EUR je Aktie.

