Aktienkurs aktuell

Zalando Aktie News: Zalando tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

07.10.25 12:06 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Die Aktie von Zalando zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 26,70 EUR zeigte sich die Zalando-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Zalando-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 26,79 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 26,42 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 249.102 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Gewinne von 50,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,00 EUR aus.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Zalando BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
