Zalando Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 26,49 EUR.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 26,49 EUR abwärts. Bei 26,46 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.353 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 51,30 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 14,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,00 EUR aus.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,29 EUR je Zalando-Aktie.

